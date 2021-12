Vaccini e mazzette | imbarazzo in Puglia | il caso del capo della Protezione civile arrestato per corruzione

(Di venerdì 24 dicembre 2021)in flagranza il dirigenteRegionecon delega aianti Covid. Antonio Mario Lerario è stato preso dalla Guardia di Finanza di Bari dopo aver ricevuto una busta con 10.000 euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore dell’edilizia. A quanto si apprende dalla Procura, l’imprenditore ha in corso contratti di appalto per la somma di oltre 2 milioni di euro con laregionale. Ora i pm chiederanno la convalidamisura cautelare e Lerario verrà interrogato gip. Il presidenteRegione Michele Emiliano ha diffuso una nota ieri sera, 23 dicembre, per commentare l’accaduto. Emiliano ha dichiarato di aver ...

giulezionihaoma : proprio quando i #vaccini:semiinutili fanno flop... siaffrettano ora a trovare la cura... - giulezionihaoma : #MA... - esperonews : Infermiera ef | Infermiera effettuava false inoculazioni di vaccini anti-Covid in cambio di mazzette, fermata dalla… - FgFrangenti : @fattoquotidiano Invece si continua a parlare di unica cura i 'vaccini' sperimentali che dura due mesi dagli effet… - AndreaLompio53 : @filippotorella I medici un anno fa hanno sviluppato i vaccini che oggi stiamo usando. Una cosa è certa, tuttavia:… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini mazzette

Open

Arrestato in flagranza il dirigente della Regione Puglia e della Protezione Civile con delega aianti Covid . Antonio Mario Lerario è stato preso dalla Guardia di Finanza di Bari dopo aver ricevuto una busta con 10.000 euro in contanti da parte di un imprenditore che opera nel settore ...... grazie La "pax mafiosa" e la guerra ai pm sullealla Gdf 1994, 19 o 20 gennaio. Il killer ...Camorra - Il figlio del superboss degli anni 80 - 90 Di Vincenzo Iurillo Il report annuale, ...Sono tre i fermi operati dalla Digos di Palermo su ordine del procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi per false vaccinazione ...In una settimana i ricoveri per Covid in area medica, in Sicilia, sono aumentati del 40%. L’occupazione dei posti letto è al 13,6%. L’avanzata del Covid nell’isola si evidenzia da quanto sta succedend ...