Vaccini: dose booster dopo quattro mesi, circolare del ministero della salute (Di venerdì 24 dicembre 2021) La misura si è resa necessaria per cercare di spingere sui richiami, dal momento che il ciclo vaccinale primario non protegge abbastanza dalla mutazione del virus, e già dopo 4 mesi inizia a calare l'immunità che viene garantita dal siero L'articolo proviene da Firenze Post.

