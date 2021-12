Vaccinato con tre dosi e positivo, Natale rovinato per Di Battista: la foto che scatena i complottisti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Di Battista e la moglie Sahra sono risultati positivi al Covid. “Io ho fatto anche la terza dose”, ha precisato l'ex punto di riferimento del Movimento 5 Stelle sul suo profilo di Instagram, dove ha accompagnato il messaggio con una foto della famiglia. “Io che scrivo un articolo - si legge - Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo”. “Questo il nostro Natale un po' particolare”, ha chiosato Di Battista, che nello scatto appare con la mascherina, così come la moglie, essendo entrambi positivi e in attesa di negativizzarsi. Tra l'altro l'ex esponente dei 5 Stelle ne ha approfittato anche per fare un po' di pubblicità al lavoro della moglie: “A proposito - ha scritto nel post pubblicato su Instagram - se ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Alessandro Die la moglie Sahra sono risultati positivi al Covid. “Io ho fatto anche la terza dose”, ha precisato l'ex punto di riferimento del Movimento 5 Stelle sul suo profilo di Instagram, dove ha accompagnato il messaggio con unadella famiglia. “Io che scrivo un articolo - si legge - Sahra che fa le traduzioni, Andrea che disegna un T-Rex e Filippetto da Pescara, meglio noto come Attila, che fa finta di essere calmo”. “Questo il nostroun po' particolare”, ha chiosato Di, che nello scatto appare con la mascherina, così come la moglie, essendo entrambi positivi e in attesa di negativizzarsi. Tra l'altro l'ex esponente dei 5 Stelle ne ha approfittato anche per fare un po' di pubblicità al lavoro della moglie: “A proposito - ha scritto nel post pubblicato su Instagram - se ...

