Vaccinati oltre 150 mila bambini con la prima dose

(Di venerdì 24 dicembre 2021) AGI - Sono 151.289 (4,14%) itra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto ladi vaccino antiCovid. È quanto emerge dal report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle ore 06:14. Sono invece 146 iche hanno già completato il ciclo vaccinale, mentre i guariti da massimo 6 mesi risultano essere 116.256. In base a quanto evidenziato nel report del Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria in Italia sono state somminstarte in tutto 107.934.696 dosi di vaccino anti-Covid, il 95,6% del totale di quelle consegnate pari finora a 112.931.631 (nel dettaglio 77.272.787 Pfizer/BioNtech, 20.721.009 Moderna, 11.544.657 Vaxzevria-AstraZeneca, 1.845.178 Janssen e 1.548.000 Pfizer pediatrico). In particolare, sono state somministrate 16.791.194 dosi ...

Niente feste in piazza e discoteche chiuse fino al 31 gennaio, niente più caffè al bancone per i non vaccinati, super pass per museo o palestra, mascherine Ffp2 obbligatorie per bus e metropolitane. In sostanza, per i non vaccinati bar e ristoranti saranno quasi off limits fino. Centri sociali e ricreativi al chiuso - tranne i centri educativi per l'infanzia -, oltre che per sale gioco, sale.