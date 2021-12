Vacanze finite per i Ferragnez: i piccoli di casa stanno male, si torna a Milano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non sono andate nel migliore dei modi le Vacanze per la famiglia Ferragnez. Se non fosse che c’è di mezzo la salute dei piccini, potremmo dire che la voglia di Fedez di passare il Natale da solo ha avuto la meglio sulle reunion di famiglia. Purtroppo però i motivi che hanno portato Chiara Ferragni e Fedez a interrompere le Vacanze sono seri: la coppia ha deciso di fare rientro a casa perchè Leone e Vittoria non stanno molto bene. Leo ha avuto la febbre ieri, e oggi stava già un po’ meglio. Vittoria invece è peggiorata questa mattina per cui alla fine, Chiara e Federico hanno deciso di fare ritorno a casa per prendersi cura nel modo migliore dei bambini. I Ferragnez stavano trascorrendo le loro Vacanze sulle Dolomiti ma rientrano a casa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 dicembre 2021) Non sono andate nel migliore dei modi leper la famiglia. Se non fosse che c’è di mezzo la salute dei piccini, potremmo dire che la voglia di Fedez di passare il Natale da solo ha avuto la meglio sulle reunion di famiglia. Purtroppo però i motivi che hanno portato Chiara Ferragni e Fedez a interrompere lesono seri: la coppia ha deciso di fare rientro aperchè Leone e Vittoria nonmolto bene. Leo ha avuto la febbre ieri, e oggi stava già un po’ meglio. Vittoria invece è peggiorata questa mattina per cui alla fine, Chiara e Federico hanno deciso di fare ritorno aper prendersi cura nel modo migliore dei bambini. Istavano trascorrendo le lorosulle Dolomiti ma rientrano a...

