“Uomo di mer**” Carolyn Smith fuori di sé | l’orrore si è consumato sotto i suoi occhi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ballando con le stelle, una grave perdita il giudice. Un video in cui la coreografa, molto apprezzata dal pubblico a casa, ha informato i fan di quanto accaduto di recente. A raccontare tutto è stata, che ha deciso di sfogare la sua rabbia senza omettere i dettagli dell’incresciosa vicenda. “Se avessi fatto questo video quando l’ho saputo, avrei fatto brutte figure”, afferma la coreografa colta dallo sconforto. Prima di raccontare nel dettaglio quanto è accaduto,ha dovuto razionalizzare la triste vicenda. “Da alcuni giorni – dice – Mikee zoppicava. Un giorno stava bene, poi quello dopo stava male. Col tempo la situazione è andata peggiorando, così ho chiesto a mio cognato di portarlo dal veterinario ed abbiamo scoperto che qualcuno gli aveva sparato”. Mikee è il labrador ...

Advertising

CristinaMolendi : @lucatelese mi hai presa per il cu@o perché ho detto giorni fa che il giornalismo è malato in Italia ? Ehi amico ch… - Andunellakat : @solexgf @Soleil_stasi Si è già comportato da pezzo di mer.. verso Sole. Stanotte Sole stava sognando, di stare abb… - hujinvr : hyunjin mi manchi uomo di mer - PasqualeCiano77 : @matteosalvinimi salutami a kikka, mer*a d'uomo - mer_anoto : RT @teatrolafenice: ?? «Non ho mai conosciuto un uomo che vedendo i propri errori ne sapesse dar colpa a se stesso»(Confucio). Buongiorno,… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo mer**

Today.it

... paradossalmente, il siciliano è l'più incorrotto di tutti, perché non pensa al futuro come ... cioè "domani", con valore futuro) e il francese (ex: "Demain je vais à la" , dove la forma ......è stato l'incontro tra gli ippodromi - e i rispettivi comuni - di Vinovo e Cagnes - sur -, ... che sia nella bellissima location cinquecentesca, o che sia nella lunga storia del cavallo e dell'. ...Su Instagram la denuncia della giudice di "Ballando con le Stelle". Un uomo ha sparato al suo Mikee Un gesto di una crudeltà gratuita, quello ai danni di Mikee, cane di Carolyn Smith. Nei giorni scors ...La propaganda no-vax ha si spinge oltre e gli insulti ricevuti sotto lo scatto di un minore preso e postato altrove hanno spinto la polizia postale a intervenire ...