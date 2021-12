Uomini e Donne: Alessandro Verdolini sarà il nuovo tronista se… (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex corteggiatore Alessandro Verdolini dopo la delusione causata da Andrea Nicole ha deciso di confessare la sua voglia di diventare tronista, ma ad una condizione: quale sarà? Scopriamolo nella sua intervista Una delle troniste più discusse degli ultimi mesi è stata sicuramente Andrea Nicole che, con la sua scelta e il suo atteggiamento durante il percorso a Uomini e Donne, ha scatenato non poche polemiche non solo tra i fan Leggi su solodonna (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’ex corteggiatoredopo la delusione causata da Andrea Nicole ha deciso di confessare la sua voglia di diventare, ma ad una condizione: quale? Scopriamolo nella sua intervista Una delle troniste più discusse degli ultimi mesi è stata sicuramente Andrea Nicole che, con la sua scelta e il suo atteggiamento durante il percorso a, ha scatenato non poche polemiche non solo tra i fan

Advertising

guerini_lorenzo : Con il Presidente #Mattarella in videoconferenza con i nostri contingenti impegnati all'estero e in Italia. Un mo… - Mov5Stelle : Il #SalarioMinimo può ridurre le disuguaglianze di trattamento economico e contrattuale tra donne e uomini nel mond… - meb : #Zanardi ha lasciato l’ospedale. “Quando mi sono svegliato senza le gambe ho guardato la metà che era rimasta, non… - MgraziaT : RT @RescueMed: Dopo una settimana di inutile e dolorosa attesa, è stato finalmente assegnato #Pozzallo come #portosicuro per lo sbarco dell… - GiovanniCalcara : Quando al capo francese LVMH installato da Tiffany è stato chiesto di assumere dirigenti donne, ha detto: 'Lascia a… -