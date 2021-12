United Rugby Championship: tutto facile per la Benetton Treviso, travolte le Zebre (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Benetton Treviso supera per 39-14 le Zebre nel match valevole per lo United Rugby Championship. Match a senso unico e deciso già nel primo tempo, con i biancoverdi avanti già 24-0. I primi punti per Treviso portano la firma di Smith (due trasformazioni) e Ruzza, mentre la seconda meta è di Pettinelli. Nel finale di frazione c’è tempo anche per un’altra meta targata Menoncello. Nella ripresa le Zebre provano a reagire, ma sono ancora gli avversari a trovare punti con Smith e Brex. Boni e Bisegni rendono meno amara la sconfitta alla squadra di Parma, che accorcia sul 14-34 prima che Marin schiacci per il 14-39 finale. Quarta vittoria per la Benetton Treviso, che fa suo il primo derby stagionale. Ancora a secco di ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lasupera per 39-14 lenel match valevole per lo. Match a senso unico e deciso già nel primo tempo, con i biancoverdi avanti già 24-0. I primi punti perportano la firma di Smith (due trasformazioni) e Ruzza, mentre la seconda meta è di Pettinelli. Nel finale di frazione c’è tempo anche per un’altra meta targata Menoncello. Nella ripresa leprovano a reagire, ma sono ancora gli avversari a trovare punti con Smith e Brex. Boni e Bisegni rendono meno amara la sconfitta alla squadra di Parma, che accorcia sul 14-34 prima che Marin schiacci per il 14-39 finale. Quarta vittoria per la, che fa suo il primo derby stagionale. Ancora a secco di ...

