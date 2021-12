Unghie per Natale e Capodanno: quattro trend irresistibili da provare sotto le feste (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oro, argento e rosso, sono questi i colori sovrani della manicure delle feste. Classici, gioiosi e declinabili in tanti modi diversi, sono ideali su ogni mano. Per le giovanissime, poi, ci sono anche le nailart divertenti, che spopolano sul web Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 dicembre 2021) Oro, argento e rosso, sono questi i colori sovrani della manicure delle. Classici, gioiosi e declinabili in tanti modi diversi, sono ideali su ogni mano. Per le giovanissime, poi, ci sono anche le nailart divertenti, che spopolano sul web

Advertising

Adnkronos : #Draghi: 'Noi ci siamo ripresi una normalità, per cui possiamo guardare a Natale e alle feste con relativa tranquil… - P0zzi_YT : Mi ero innamorato di lei che sapeva suonare l’unico strumento che mi piaceva e che come a me, le piacevano le melod… - liliesfree : @tsukishimaik fr mi sono stati fatti vedere video su shenhe dipinta come il peggior personaggio di sempre ma per me… - Michell23376066 : #gfvip Manuel che scambia un mascara con la limetta per le unghie ?? IO MORTA ?? - _cristianoit : RT @theocrazia: Tweet di apprezzamento per le mie nuove unghie?? -