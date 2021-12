Uncharted | il nuovo trailer del pirotecnico film d' azione e avventura

Advertising

infoitcultura : Uncharted, c'è un nuovo trailer del film con Tom Holland - infoitcultura : Uncharted, arriva il nuovo trailer ufficiale | Nei cinema a febbraio 2022 - myredcarpetITA : ?? Un bel regalo di Natale da @SonyPicsHomeEnt: nuovo trailer di #Uncharted! #TomHolland - wireditalia : La pellicola tratta dalla famosa saga di videogiochi farà il suo debutto il prossimo febbraio. - Screenweek : Da #Ambulance a #JohnWick4 da #Expendables4 a #TopGunMaverick ecco il cinema action che ci aspetta nel nuovo anno… -

Ultime Notizie dalla rete : Uncharted nuovo

Al momento Tom Holland sta dominando il botteghino mondiale grazie a 'Spider - Man: No Way Home', ma all'orizzonte ha già unfilm che spera diventi un successo: si tratta di '' , adattamento dell'omonima saga di videogame d'avventura e interpretato accanto a Mark Wahlberg, Antonio Banderas, Sophia Ali e Tati ...Dopo il successo di Spider - Man: No Way Home toccherà infatti aa confermare la stardom ...meno eclatanti ma Sony punta moltissimo su questo titolo che potrebbe inaugurare unfranchise ...Interpretato da Tom Holland e Mark Wahlberg, è ispirato all'omonima saga di videogame ed esce al cinema in Italia a metà febbraio 2022 ...Uncharted, il nuovo film diretto da Ruben Fleischer con Tom Holland, Mark Wahlberg e Sophia Ali come attori principali, uscirà nelle sale cinematografiche il 17 febbraio 2022. L'attesa non sarà lunghi ...