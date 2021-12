Una Vita anticipazioni: Natalia tradisce Anabel (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una Vita anticipazioni, Natalia tradisce Anabel e attua il suo piano: ecco come la Quesada ha tradito la sua amica d’infanzia. Una Vita, le anticipazioni di oggi: Natalia tradisce Anabel.Continuano a svilupparsi le trame di Una Vita, e non soltanto per quanto riguarda la nuova situazione di Felipe ed Genoveva, ora a tutti gli effetti una coppia unita da un forte amore. L’arrivo dei fratelli Quesada nel quartiere direttamente dal Messico non lasciava presagire nulla di buono per i Bacigalupe, ma questo lo sapevamo già; i due, recentemente entrati nelle trame de Una Vita, sono stati mandati dal padre per farla pagare a Marcos e alla sua famiglia. Ma mentre Aurelio ha ... Leggi su formatonews (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unae attua il suo piano: ecco come la Quesada ha tradito la sua amica d’infanzia. Una, ledi oggi:.Continuano a svilupparsi le trame di Una, e non soltanto per quanto riguarda la nuova situazione di Felipe ed Genoveva, ora a tutti gli effetti una coppia unita da un forte amore. L’arrivo dei fratelli Quesada nel quartiere direttamente dal Messico non lasciava presagire nulla di buono per i Bacigalupe, ma questo lo sapevamo già; i due, recentemente entrati nelle trame de Una, sono stati mandati dal padre per farla pagare a Marcos e alla sua famiglia. Ma mentre Aurelio ha ...

Advertising

Inter : ??? | DIMARCO @FDimarco, una vita in nerazzurro ????? - GassmanGassmann : Le domande di una vita: perché le voci per le pubblicita di profumi, maschili o femminili che siano, hanno sempre u… - vaticannews_it : #23dicembre #PapaFrancesco alla Curia: Non si può passare la vita nascondendosi dietro un’armatura, un ruolo, un ri… - tobesoally_ : buon compleanno a una delle persone più importanti della mia vita, ti voglio un bene dell'anima.… - the_fourty : RT @AnitaCecolin: Portate la mascherina. Vi salva la vita. Una mia amica era al ristorante con il suo ragazzo, è entrato il marito e non l… -