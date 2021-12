Una vita anticipazioni: Genoveva si fida di Felipe ma presto vivrà il suo incubo peggiore (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tornano come sempre le nostre anticipazioni di Una vita che questa volta ci rivelano la trama della puntata in onda il 26 dicembre 2021. Le soap di Mediaset si fermano infatti a Natale e le nostre anticipazioni ci portano quindi alla puntata della domenica che andrà in onda dopo Beautiful. Puntata classica, breve di circa 20 minuti quella di domenica, che sarà poi seguita dai film di Natale, scelti per il giorno di Santo Stefano! Negli ultimi episodi di Una vita abbiamo visto Genoveva mettere in piedi un altro piano per scoprire se Felipe la stesse prendendo in giro o meno. La donna ascoltando suo marito parlare con Felipe si è però resa conto che non la sta ingannando e ha quindi deciso di fidarsi di lui ciecamente. Cosa succederà adesso ? Lo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 24 dicembre 2021) Tornano come sempre le nostredi Unache questa volta ci rivelano la trama della puntata in onda il 26 dicembre 2021. Le soap di Mediaset si fermano infatti a Natale e le nostreci portano quindi alla puntata della domenica che andrà in onda dopo Beautiful. Puntata classica, breve di circa 20 minuti quella di domenica, che sarà poi seguita dai film di Natale, scelti per il giorno di Santo Stefano! Negli ultimi episodi di Unaabbiamo vistomettere in piedi un altro piano per scoprire sela stesse prendendo in giro o meno. La donna ascoltando suo marito parlare consi è però resa conto che non la sta ingannando e ha quindi deciso dirsi di lui ciecamente. Cosa succederà adesso ? Lo ...

