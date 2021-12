Una vita, anticipazioni 24 dicembre: il nuovo piano di Genoveva (Di venerdì 24 dicembre 2021) Puntata Una vita oggi, 24 dicembre 2021 - Genoveva non riuscirà a fidarsi del tutto di suo marito Felipe e per tale motivo metterà a punto un nuovo piano per scoprire se stia fingendo la sua amnesia oppure no. Nel frattempo, Miguel insospettito dai commenti velenosi di Natalia sulla vita sentimentale di Anabel, chiederà alla giovane per quale motivo lo abbia fatto. Lei, però, si limiterà a dirgli che l'amica lo ha fatto per invidia nei suoi confronti. Una vita, trama 24 dicembre: Miguel chiede spiegazioni ad Anabel Anabel appena si è resa conto che Natalia stava cercando di sedurre Miguel, si è avvicinata a lui e dopo avergli chiesto di chiudere gli occhi, lo ha baciato sancendo di fatto il loro fidanzamento e facendo capire alla sua amica d'infanzia ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Puntata Unaoggi, 242021 -non riuscirà a fidarsi del tutto di suo marito Felipe e per tale motivo metterà a punto unper scoprire se stia fingendo la sua amnesia oppure no. Nel frattempo, Miguel insospettito dai commenti velenosi di Natalia sullasentimentale di Anabel, chiederà alla giovane per quale motivo lo abbia fatto. Lei, però, si limiterà a dirgli che l'amica lo ha fatto per invidia nei suoi confronti. Una, trama 24: Miguel chiede spiegazioni ad Anabel Anabel appena si è resa conto che Natalia stava cercando di sedurre Miguel, si è avvicinata a lui e dopo avergli chiesto di chiudere gli occhi, lo ha baciato sancendo di fatto il loro fidanzamento e facendo capire alla sua amica d'infanzia ...

Advertising

Inter : ??? | DIMARCO @FDimarco, una vita in nerazzurro ????? - GassmanGassmann : Le domande di una vita: perché le voci per le pubblicita di profumi, maschili o femminili che siano, hanno sempre u… - vaticannews_it : #23dicembre #PapaFrancesco alla Curia: Non si può passare la vita nascondendosi dietro un’armatura, un ruolo, un ri… - ScrobElena : RT @danielaavantag6: La gestione della sfera social attiene ad ognuno in modo libero e personale! Questoconcetto vale per tutti:il fatto di… - MorganaMaghetta : Chi non ha una vita propria, la copia. Buona #vigiliadiNatale a tutti ???? -