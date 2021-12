“Una settimana di vita”: Serena Bortone emozionatissima, momento delicatissimo in diretta (Di venerdì 24 dicembre 2021) Serena Bortone prossima alle lacrime: a “Oggi è un altro giorno” un ospite commuove la conduttrice e l’intero pubblico. Serena Bortone (fonte youtube)Momenti emozionanti oggi nello studio di “Oggi è un altro giorno“, il programma di Serena Bortone. La conduttrice ha presentato in studio un ospite d’eccezione, Andrea Riscassi, noto giornalista RAI. Riscassi, tralasciando la carriera professionale, è giunto agli onori della cronaca per la sua relazione con la blogger Fraintesa, al secolo Francesca Barbieri. LEGGI ANCHE>> “È un qualcosa che evito di raccontare”: Serena Bortone visibilmente emozionata, trattiene le lacrime in diretta Andrea Riscassi ha raccontato ai microfoni di “Oggi è un altro giorno” le tappe della sua relazione ... Leggi su specialmag (Di venerdì 24 dicembre 2021)prossima alle lacrime: a “Oggi è un altro giorno” un ospite commuove la conduttrice e l’intero pubblico.(fonte youtube)Momenti emozionanti oggi nello studio di “Oggi è un altro giorno“, il programma di. La conduttrice ha presentato in studio un ospite d’eccezione, Andrea Riscassi, noto giornalista RAI. Riscassi, tralasciando la carriera professionale, è giunto agli onori della cronaca per la sua relazione con la blogger Fraintesa, al secolo Francesca Barbieri. LEGGI ANCHE>> “È un qualcosa che evito di raccontare”:visibilmente emozionata, trattiene le lacrime inAndrea Riscassi ha raccontato ai microfoni di “Oggi è un altro giorno” le tappe della sua relazione ...

Advertising

stanzaselvaggia : Mentre tutte le prime pagine dei giornali oggi si occupano di Quirinale e Draghi pensa ad allargare obbligo tamponi… - Adnkronos : Il racconto di uno dei 114 naufraghi a bordo della #OceanViking, in attesa di un porto sicuro a una settimana dal l… - AurelianoStingi : Questa settimana Novavax è stato approvato da EMA come quinto vaccino contro la Covid19 in Europa. Lunedi su… - Antonella_O_O : RT @PornoNoblogs: La gestione della pandemia in Lombardia è di nuovo ridicola e i tamponi rapidi in farmacia vanno prenotati con una settim… - PKarpoi : RT @laltrodiego: Una settimana prima di capodanno, Speranza dà una notizia ai gestori che da un mese si stanno organizzando: 'fino al 31 g… -