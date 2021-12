Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una poltrona per due: trama, cast e streaming del film Stasera, venerdì 24 dicembre 2021, come ogni vigilia di Natale che si rispetti, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Una poltrona per due (Trading Places), film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Louis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene” la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è invece un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam. Le vite dei due si incrociano ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unaper due: trama, cast e streaming delStasera, venerdì 24 dicembre 2021, come ogni vigilia di Natale che si rispetti, su Italia 1 alle ore 21,20 va in onda Unaper due (Trading Places),del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Louis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene” la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è invece un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam. Le vite dei due si incrociano ...

