Una poltrona per due | Jamie Lee Curtis | Davvero a Natale mi guardate nuda in tv?

Jamie Lee Curtis è recentemente venuta a sapere che gli italiani sono soliti guardare Una poltrona per due durante le feste natalizie: 'Mi guardate nuda in tv? Evviva!'. Lo scorso settembre Jamie Lee Curtis ha conquistato il pubblico della Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il Leone d'oro alla carriera e ha presentato Halloween Kills, tornando a parlare di Una poltrona per due: celebre pellicola del 1983 in cui appare nuda, interpretando il ruolo di una giovane prostituta, al fianco di Dan Aykroyd e Eddie Murphy. Il film viene trasmesso su Italia Uno la sera della vigilia di Natale da molti anni, motivo per cui è uno dei più popolari film natalizi in Italia.

