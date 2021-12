Una cultura per l’intelligence. Il premio dell’Associazione De Luca (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Voi oggi incarnate quei valori, quelle tradizioni nazionali e siete figli di una Patria che vuole essere all’altezza del proprio passato ma soprattutto vuole essere artefice di un futuro ancora migliore e di questo voi sarete sicuramente i principali protagonisti”. Interpretando lo spirito delle parole rivolte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, agli allievi della Nunziatella che hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana lo scorso 20 novembre, l’Associazione “Davide De Luca – Una vita per l’intelligence” anche quest’anno ha conferito il premio “Davide De Luca – L’Etica a Scuola”, giunto alla sua terza edizione. Gli spadini consegnatiIl premio si propone di riconoscere l’eccellenza dell’offerta formativa, volta alla preparazione di buoni cittadini e ... Leggi su formiche (Di venerdì 24 dicembre 2021) “Voi oggi incarnate quei valori, quelle tradizioni nazionali e siete figli di una Patria che vuole essere all’altezza del proprio passato ma soprattutto vuole essere artefice di un futuro ancora migliore e di questo voi sarete sicuramente i principali protagonisti”. Interpretando lo spirito delle parole rivolte dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, l’Ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, agli allievi della Nunziatella che hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana lo scorso 20 novembre, l’Associazione “Davide De– Una vita per” anche quest’anno ha conferito il“Davide De– L’Etica a Scuola”, giunto alla sua terza edizione. Gli spadini consegnatiIlsi propone di riconoscere l’eccellenza dell’offerta formativa, volta alla preparazione di buoni cittadini e ...

Advertising

Radio3tweet : Il #18dicembre 2020 ci lasciava Pietro Greco, per anni ha portato avanti un'infaticabile opera di tessitura di una… - pdnetwork : Altre due donne, a Roma, sono finite in ospedale in condizioni gravissime. Una sfigurata con l'acido, l'altra massa… - Agenzia_Ansa : Luci su Napoli e sulla cultura il 25 dicembre: Rai1 e Alberto Angela con 'Stanotte a Napoli' propongono una novità… - abbanewsInfo : La prima riproduzione della Natività è una pittura rupestre di 5mila anni fa #cultura archivi @abbanewsInfo… - gianluca_sakun : RT @ilfoglio_it: Quando la madre del New Journalism Joan Didion fingeva di parlare in prima persona non bisognava crederle: si trattava di… -