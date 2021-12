Un posto al sole, anticipazioni 24 dicembre: la delusione di Rossella (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una delusione inaspettata rovinerà il Natale a Rossella Graziani, come rivelano le anticipazioni di oggi, venerdì 24 dicembre. La giovane dottoressa ha accettato di trascorrere le festività natalizie con Riccardo a Bolzano dove i due innamorati stavano trascorrendo dei momenti molto romantici e spensierati e la ragazza stava anche riuscendo a dimenticare per un po' i problemi di famiglia. Di colpo, però, l'atmosfera è cambiata e Riccardo, dopo aver incrociato una donna misteriosa tra la gente, ha cambiato atteggiamento, lasciando addirittura Rossella da sola in hotel con la scusa di dover risolvere delle incombenze. La Graziani, su consiglio di Vittorio , che al telefono l'ha sollecitata ad uscire a fare una passeggiata, si è poi nuovamente imbattuta nella donna misteriosa proprio in compagnia di ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unainaspettata rovinerà il Natale aGraziani, come rivelano ledi oggi, venerdì 24. La giovane dottoressa ha accettato di trascorrere le festività natalizie con Riccardo a Bolzano dove i due innamorati stavano trascorrendo dei momenti molto romantici e spensierati e la ragazza stava anche riuscendo a dimenticare per un po' i problemi di famiglia. Di colpo, però, l'atmosfera è cambiata e Riccardo, dopo aver incrociato una donna misteriosa tra la gente, ha cambiato atteggiamento, lasciando addiritturada sola in hotel con la scusa di dover risolvere delle incombenze. La Graziani, su consiglio di Vittorio , che al telefono l'ha sollecitata ad uscire a fare una passeggiata, si è poi nuovamente imbattuta nella donna misteriosa proprio in compagnia di ...

