Un canto da brividi per rivivere l’evento più straordinario della storia – Video (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ti trasporta sulle sue note piene di amore incondizionato facendoti vibrare l’anima, e ti allarga il cuore per prepararlo ad accogliere un bambino, così piccolo, ma altresì così grande da essere riconosciuto come il Re dei Re. E il Santo autore del canto lo sapeva bene. Un canto di Natale che non conosce tempo e ci raccontare di L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ti trasporta sulle sue note piene di amore incondizionato facendoti vibrare l’anima, e ti allarga il cuore per prepararlo ad accogliere un bambino, così piccolo, ma altresì così grande da essere riconosciuto come il Re dei Re. E il Santo autore dello sapeva bene. Undi Natale che non conosce tempo e ci raccontare di L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

mourinhismoasr : RT @Fabius40884986: Qui c è la versione integrale Brividi che valgono una vita Tratto dalla pagina Instagram di sandro del canto libero ???… - liberamente1010 : @RaiRadio2 @mengonimarco Brividi. C'è sempre tanta anima e verità nel tuo canto. - amorosoal : RT @tuttoaaccade: Come quando cantò immobile 13 anni fa, ho i brividi???????????? - Fabius40884986 : Qui c è la versione integrale Brividi che valgono una vita Tratto dalla pagina Instagram di sandro del canto libero… - michelagiacco : RT @tuttoaaccade: Come quando cantò immobile 13 anni fa, ho i brividi???????????? -