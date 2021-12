Un brindisi DOCG per le festività natalizie

Leggi su tpi

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2019, le colline venete del Prosecco non finiscono di regalare vini che sono un’autentica delizia del palato . Per lele cantine del Prosecco offrono le loro prelibatezze migliori. Valdo, la cantina leader mondiale del Valdobbiadene Prosecco Superiorequest’anno presenta il suo Rive di San Pietro di Barbozza Millesimato 2018, un Valdobbiadene Prosecco Superiore DPCG Extra Brut, ideale per le raffinate cene e cenoni a base di pesce. Questo prezioso Prosecco Superiore, millesimato ed Extra Brut, quindi senza zuccheri aggiunti, viene prodotto in edizione limitata in sole 17.000 bottiglie circa. Le uve provengono solo dai vigneti della frazione di San Pietro di Barbozza, coltivate sulle colline più impervie, dove la vite è più antica, e dove la vendemmia avviene esclusivamente a ...