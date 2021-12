Un blucerchiato alla guida della Sampdoria | l’ex calciatore Marco Lanna verso il ruolo di presidente

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Sarebbeil favorito per diventare il nuovo. Nel corsocarriera daha indossato proprio la maglia blucerchiata, poi Roma, Salamanca e Saragozza. La decisione definitiva non è stata ancora presa ma l’ufficialità potrebbe arrivare già la prossima settimana.ha dato la sua disponibilità. Protagonista delle vittorie di due Coppe Italia, lo Scudetto del ’91 e una Supercoppa Italiana con i blucerchiati. Sono state due le presenze con la Nazionale italiana. Dopo il ritiro ha intrapreso un’esperienza da telecronista, poi è diventato il direttore sportivo del Piacenza. E’ in arrivo l’avventura più importante, quella da...