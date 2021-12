Ultim’ora Napoli: svelata la cifra offerta dal Toronto ad Insigne! (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla complicata situazione che sta vivendo capitan Insigne a Napoli. Giorno dopo giorno si sta sgretolando il suo rapporto con la tifoseria, oltre ad un già logorato rapporto con la società. Insigne Napoli rinnovo L’offerta da 3.5 milioni a stagione del presidente De Laurentiis non vedrà un aumento, e Lorenzo non ci sta, non accetterà meno di 5 milioni a stagione, per quello che sarà l’ultimo grande contratto della sua carriera. Proprio per questo motivo è in pressing, fortemente, il Toronto. L’offerta del club di MLS è pari a 28 milioni di euro. Sette milioni a stagione per quattro anni, più benefit. Inoltre c’è la possibilità di anticipare l’arrivo di Insigne, in quanto la stagione inizierà a marzo. Leggi su spazionapoli (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Corriere dello Sport, nella sua edizione odierna, ha fatto il punto sulla complicata situazione che sta vivendo capitan Insigne a. Giorno dopo giorno si sta sgretolando il suo rapporto con la tifoseria, oltre ad un già logorato rapporto con la società. Insignerinnovo L’da 3.5 milioni a stagione del presidente De Laurentiis non vedrà un aumento, e Lorenzo non ci sta, non accetterà meno di 5 milioni a stagione, per quello che sarà l’ultimo grande contratto della sua carriera. Proprio per questo motivo è in pressing, fortemente, il. L’del club di MLS è pari a 28 milioni di euro. Sette milioni a stagione per quattro anni, più benefit. Inoltre c’è la possibilità di anticipare l’arrivo di Insigne, in quanto la stagione inizierà a marzo.

Advertising

gilnar76 : Ultim’ora #Napoli: svelata la cifra offerta dal Toronto ad Insigne! #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Marcello_Fsc : RT @LeBombeDiVlad: ?? #INDISCREZIONE #LBDV ?? #Napoli, non solo #Mandava per il ruolo di terzino Ecco il nome dell'ultim'ora per gennaio… - sempreciro : Ultim'ora, incredibile a Napoli: per la prima volta nella storia, durante un giro di tombola, nessuno dei giocatori… - FrancescoRoma78 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #INDISCREZIONE #LBDV ?? #Napoli, non solo #Mandava per il ruolo di terzino Ecco il nome dell'ultim'ora per gennaio… - SaxSan2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #INDISCREZIONE #LBDV ?? #Napoli, non solo #Mandava per il ruolo di terzino Ecco il nome dell'ultim'ora per gennaio… -