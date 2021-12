Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 16:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale e venerdì trovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’incidenza dei casi covid continua a salire 351 per 100.000 abitanti nel periodo che va dal 17 al 23 dicembre contro 241 X 100000 nella settimana prima secondo del monitoraggio della cabina di regia comunicati dall’istituto superiore di sanità l’occupazione intervento insieme a Sara il 10,7% nelle aree Medical 13,9 porte crescita numerosi casi non associati a catena di trasmissione mentre la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa di sintomi del brusaferro numero dei casi crescere ancora dobbiamo essere attenti ai nostri comportamenti durante le mascherine all’aperto riduzione sei mesi della durata del Green pass niente festa in piazza discoteche chiuse niente caffè al bancone per i non vaccinati superfast per il museo la palestra mascherine ffp2 ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale e venerdì trovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio l’incidenza dei casi covid continua a salire 351 per 100.000 abitanti nel periodo che va dal 17 al 23 dicembre contro 241 X 100000 nella settimana prima secondo del monitoraggio della cabina di regia comunicati dall’istituto superiore di sanità l’occupazione intervento insieme a Sara il 10,7% nelle aree Medical 13,9 porte crescita numerosi casi non associati a catena di trasmissione mentre la percentuale dei casi rilevati attraverso la comparsa di sintomi del brusaferro numero dei casi crescere ancora dobbiamo essere attenti ai nostri comportamenti durante le mascherine all’aperto riduzione sei mesi della durata del Green pass niente festa in piazza discoteche chiuse niente caffè al bancone per i non vaccinati superfast per il museo la palestra mascherine ffp2 ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 44.595 i casi individuati in Italia nelle ultime 24 ore, record assoluto da quando è esplosa la p… - Corriere : Israele al via con le quarte dosi per over 60 e operatori sanitari - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 24.259 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero del… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Giardini. Inaugurata una piccola palestra nell'oratorio Don Bosco) è stato pubblicato su: Tempo… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Non svuotato il contenitore delle deiezioni canine) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ulti… -