Ultime Notizie Roma del 24-12-2021 ore 15:10 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alcune nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi Anche a causa della diffusione della nuova variante critico il mondo delle discoteche che dovranno chiudere fino al 31 dicembre rinviata la decisione sull’obbligo vaccinale È l’ora del Senato conferma la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla manovra con 215 voti a favore e 16 contrari e nessun astenuto niente testo passa alla camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell’anno Palazzo Madama successivamente approvato la nota di variazione presentata dal governo che recepisce gli effetti delle polemiche e delle modifiche anche alla manovra su quelle polemiche c’è quella di Matteo Renzi Italia viva che ha contestato l’iter di ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 dicembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovati l’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato alcune nuove restrizioni per contenere l’aumento dei contagi Anche a causa della diffusione della nuova variante critico il mondo delle discoteche che dovranno chiudere fino al 31 dicembre rinviata la decisione sull’obbligo vaccinale È l’ora del Senato conferma la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla manovra con 215 voti a favore e 16 contrari e nessun astenuto niente testo passa alla camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell’anno Palazzo Madama successivamente approvato la nota di variazione presentata dal governo che recepisce gli effetti delle polemiche e delle modifiche anche alla manovra su quelle polemiche c’è quella di Matteo Renzi Italia viva che ha contestato l’iter di ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie 500.000 GRAZIE ...grazie a tutti singolarmente ma ci tengo a lasciarvi alcuni contributi arrivati in queste ultime ... 2 condivisioni Condividi Tweet Niccolò Roli Notizie Eventi Articolo IL CES 2022 si sgretola a causa ...

Bollettino Covid di oggi 24 dicembre, i primi dati dalle Regioni: oltre 5.000 casi in Veneto, quasi 3.500 nel Lazio Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Dei nuovi casi il numero più alto è stato rilevato ancora a Matera (48) mentre i lucani guariti o ...

