Udinese-Salernitana, il Giudice Sportivo rinvia la decisione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Udinese-Salernitana è stata rinviata perché i campani sono stati bloccati a causa di molte positività al Coronavirus, ecco le ultime. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 dicembre 2021)è statata perché i campani sono stati bloccati a causa di molte positività al Coronavirus, ecco le ultime.

sportface2016 : +++L'#Udinese dopo la mancata partenza della #Salernitana annuncia: 'Stasera noi regolarmente in campo'+++#UdineseSalernitana - Udinese_1896 : Come da regolamento l’arbitro Camplone ha atteso 45’ minuti. La #Salernitana non è presente alla Dacia Arena. ••• T… - sportface2016 : +++L'Asl vieta la partenza alla #Salernitana, contro l'#Udinese non si gioca+++ #UdineseSalernitana - ContropiedeA : Tra gli otto squalificati, Mario Rui che salterà Juventus-Napoli; nessuna decisione per Udinese-Salernitana - infoitsport : Udinese-Salernitana / Vittoria a tavolino? Non è ancora detta l'ultima parola -