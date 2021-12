Udinese-Salernitana: i Granata sporgono reclamo. Il giudice rinvia la decisione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nessuna decisone da parte della Serie A su Udinese–Salernitana, partita di campionato saltata per lo stop dell’Asl campana a causa dei tre casi di positività tra i Granata. Al momento nessun 3-0 a tavolino e nemmeno punti di penalizzazione per la Salernitana che da parte sua però chiede di rigiocare la partita. Intanto i contagi sono saliti a 4: uno sarebbe un calciatore della rosa. Il risultato della partita è ora sub iudice: il verdetto arriverà tra dieci giorni. Leggi su footdata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Nessuna decisone da parte della Serie A su, partita di campionato saltata per lo stop dell’Asl campana a causa dei tre casi di positività tra i. Al momento nessun 3-0 a tavolino e nemmeno punti di penalizzazione per lache da parte sua però chiede di rigiocare la partita. Intanto i contagi sono saliti a 4: uno sarebbe un calciatore della rosa. Il risultato della partita è ora sub iudice: il verdetto arriverà tra dieci giorni.

