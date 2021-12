Ucraina, “la Russia sta rafforzando il suo esercito in Crimea”: la rivelazione dalle immagini satellitari Usa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo scorso mese il New York Times aveva sostenuto che Putin stava pensando a una nuova offensiva militare per conquistare altro terreno ucraino, dopo il Donbass e la Crimea. Alcune immagini satellitari catturate nelle ultime settimane, e rilasciate il 23 dicembre, sembrano confermare quanto già si preannunciava. Infatti le foto della Maxar Technologies, una società privata statunitense, mostrano che la Russia ha continuato nelle ultime settimane a “rafforzare il suo esercito nell’annessa Crimea e in diverse aree della Russia occidentale lungo il confine con l’Ucraina”. Secondo quanto riporta Reuters, le immagini mostrano una base in Crimea piena di centinaia di veicoli corazzati e carri armati che Mosca ha iniziato a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Lo scorso mese il New York Times aveva sostenuto che Putin stava pensando a una nuova offensiva militare per conquistare altro terreno ucraino, dopo il Donbass e la. Alcunecatturate nelle ultime settimane, e rilasciate il 23 dicembre, sembrano confermare quanto già si preannunciava. Infatti le foto della Maxar Technologies, una società privata statunitense, mostrano che laha continuato nelle ultime settimane a “rafforzare il suonell’annessae in diverse aree dellaoccidentale lungo il confine con l’”. Secondo quanto riporta Reuters, lemostrano una base inpiena di centinaia di veicoli corazzati e carri armati che Mosca ha iniziato a ...

