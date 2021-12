Tv da leccare: in Giappone nasce il dispositivo per assaggiare il cibo (Di sabato 25 dicembre 2021) Tv da leccare, la stravagante invenzione può risultare molto utile per i ristoratori e per tante altre attività Nel paese del Sol Levante è stato realizzato un prototipo da parte di un docente universitario. Si tratta di un display che fa gustare, nel vero senso della parola, il cibo che viene mostrato. Tttv (foto Twitter)È ricoperto da una pellicola che garantisce l’igiene ma l’invenzione viene vista in modo folle così come curiosa. È il Taste the tv (Tttv), “assaggia la tv” e per provare il cibo inquadrato in quel momento bisogna leccare. L’apparecchio è trisensoriale perché permette l’uso di tre sensi, il gusto, l’olfatto e il tatto. “L’obiettivo è quello di permettere a chiunque di assaporare il piatto di un cibo che si trova dall’altra parte del mondo”, ha spiegato il docente ... Leggi su ck12 (Di sabato 25 dicembre 2021) Tv da, la stravagante invenzione può risultare molto utile per i ristoratori e per tante altre attività Nel paese del Sol Levante è stato realizzato un prototipo da parte di un docente universitario. Si tratta di un display che fa gustare, nel vero senso della parola, ilche viene mostrato. Tttv (foto Twitter)È ricoperto da una pellicola che garantisce l’igiene ma l’invenzione viene vista in modo folle così come curiosa. È il Taste the tv (Tttv), “assaggia la tv” e per provare ilinquadrato in quel momento bisogna. L’apparecchio è trisensoriale perché permette l’uso di tre sensi, il gusto, l’olfatto e il tatto. “L’obiettivo è quello di permettere a chiunque di assaporare il piatto di unche si trova dall’altra parte del mondo”, ha spiegato il docente ...

Advertising

statodelsud : In Giappone nasce la televisione che si può leccare e trasmette i sapori - Pino__Merola : In Giappone nasce la televisione che si può leccare e trasmette i sapori - infoitscienza : In Giappone nasce la televisione che si può leccare e trasmette i sapori - pamy12001 : Leccare lo schermo per sentire i sapori del cibo mostrato: la strana idea arriva dal Giappone - lorenzo10469500 : Leccare lo schermo per sentire i sapori del cibo mostrato: la strana idea arriva dal Giappone -… -