Tu che ti lamenti sempre | sei sicura di volere un uomo così?

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutte quante abbiamo conosciamo, almeno una volta, una donna che si lamenta del partner in modo continuo. Un’amica, una sorella o una collega che riguardo al proprio compagno spende solo parole poco lusinghiere. Altre volte siamo proprio noi a farlo. Perché è facile concentrarci su tutto ciò che l’altro fa di sbagliato: dà poche attenzione, collabora poco alle faccende di casa, non è fedele, non vi fa più sentire bene. Tutti errori oggettivi e che è giusto evidenziare e cercare di risolvere. Ma vi siete mai chieste se lamentarsi in continuazione possa davvero servire? Il problema è che spesso manca la comunicazione all’interno della coppia, e di fronte al proprio compagno che meriterebbe di essere canzonato ci limitiamo a sbuffare e a fare una scenata, per poi sfogarci con amiche e parenti quando siamo fuori casa. Le cose però non cambiano mai. Ma allora che fare? La verità è che ...