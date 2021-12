Tragedia di Natale: Margherita Lotti travolta e uccisa da ubriaco (Di venerdì 24 dicembre 2021) La straziante vicenda di Margherita Lotti travolta e uccisa da un automobilista ubriaco nella notte della vigilia di Natale. “Una notizia che mai avrei voluto sentire”, con queste parole il sindaco di Orsago, nel trevigiano, Fabio Collot, definisce la morte di una sua giovanissima concittadina, Margherita Lotti, 30 anni appena. La ragazza è stata vittima di uno straziante incidente stradale, che non le ha lasciato scampo. Il dramma stradale è avvenuto la scorsa notte nei pressi di un cavalcavia a San Vendemiano: i soccorritori si sono ritrovati davanti a uno scenario tremendo e straziante. Nulla è stato possibile fare per salvare la vita della giovane donna trevigiana, che aveva tante speranze e aspettative, andate smarrite in maniera ... Leggi su ck12 (Di venerdì 24 dicembre 2021) La straziante vicenda dida un automobilistanella notte della vigilia di. “Una notizia che mai avrei voluto sentire”, con queste parole il sindaco di Orsago, nel trevigiano, Fabio Collot, definisce la morte di una sua giovanissima concittadina,, 30 anni appena. La ragazza è stata vittima di uno straziante incidente stradale, che non le ha lasciato scampo. Il dramma stradale è avvenuto la scorsa notte nei pressi di un cavalcavia a San Vendemiano: i soccorritori si sono ritrovati davanti a uno scenario tremendo e straziante. Nulla è stato possibile fare per salvare la vita della giovane donna trevigiana, che aveva tante speranze e aspettative, andate smarrite in maniera ...

