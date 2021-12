Tra i nuovi ingressi della Casa del GF VIP 6 forse Delia Duran (Di venerdì 24 dicembre 2021) Grandi novità per i nuovi ingressi di Gennaio nella Casa del Grande Fratello Vip 6. A “Casa Chi”, nelle sue news di gossip Gabriele Parpiglia ha dichiarato che nelle prossime new entry potrebbe esserci proprio sua moglie Delia Duran. La dichiarazione di Alex Belli Alex Belli aveva già anticipato che nella seconda stagione del GF VIP ci sarebbe stato un sequel delle sue vicende da telenovela latino americana. Era un segnale per indicare il fatto che la moglie potrebbe entrare nella Casa non più in veste di ospite, ma come inquilina. Se la produzione riuscisse davvero ad aggiudicarsi la presenza di Delia Duran sarebbe un grandissimo colpo di scena perché sicuramente tra lei e Soleil Sorge ci sarebbero tantissime dinamiche aperte. ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Grandi novità per idi Gennaio nelladel Grande Fratello Vip 6. A “Chi”, nelle sue news di gossip Gabriele Parpiglia ha dichiarato che nelle prossime new entry potrebbe esserci proprio sua moglie. La dichiarazione di Alex Belli Alex Belli aveva già anticipato che nella seconda stagione del GF VIP ci sarebbe stato un sequel delle sue vicende da telenovela latino americana. Era un segnale per indicare il fatto che la moglie potrebbe entrare nellanon più in veste di ospite, ma come inquilina. Se la produzione riuscisse davvero ad aggiudicarsi la presenza disarebbe un grandissimo colpo di scena perché sicuramente tra lei e Soleil Sorge ci sarebbero tantissime dinamiche aperte. ...

