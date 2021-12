Tommaso Zorzi: il commento dopo la finale di Drag Race Italia (Di venerdì 24 dicembre 2021) La prima edizione di Drag Race Italia è stata un vero successo. Il format statunitense dedicato all’arte Drag è sbarcato per la prima volta in Italia grazie alla piattaforma streaming di Discovery Plus e sin dal suo esordio, lo scorso 19 novembre, è stato un grande successo. All’indomani della finale, Tommaso Zorzi, uno dei giudici del talent, ha commentato sui social la sua esperienza nel programma. Drag Race in Italia è stato uno show a dir poco pionieristico. Per la prima volta infatti, è stato proposto al pubblico del Bel Paese uno show interamente dedicato all’arte Drag. Il tentativo, considerato per molti audace, nonostante da anni si chiedesse a gran voce la versione ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 dicembre 2021) La prima edizione diè stata un vero successo. Il format statunitense dedicato all’arteè sbarcato per la prima volta ingrazie alla piattaforma streaming di Discovery Plus e sin dal suo esordio, lo scorso 19 novembre, è stato un grande successo. All’indomani della, uno dei giudici del talent, ha commentato sui social la sua esperienza nel programma.inè stato uno show a dir poco pionieristico. Per la prima volta infatti, è stato proposto al pubblico del Bel Paese uno show interamente dedicato all’arte. Il tentativo, considerato per molti audace, nonostante da anni si chiedesse a gran voce la versione ...

