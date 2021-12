The Voice Senior non va in onda: perché, il motivo (Di venerdì 24 dicembre 2021) The Voice Senior oggi non va in onda: perché, il motivo, cambio programmazione Rai 1 24 dicembre 2021 perché oggi The Voice Senior non va in onda? Il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici questa sera, 24 dicembre 2021, non viene trasmesso. Il motivo? Il programma per questa settimana è andato in onda eccezionalmente ieri, giovedì 23 dicembre 2021, in prima serata. Oggi infatti è la Vigilia di Natale, e la programmazione di Rai 1 subirà notevoli cambiamenti, anche per lasciare spazio alla diretta della Messa di Veglia di Papa Francesco. Inoltre il programma di Antonella Clerici va in pausa per due settimane, durante queste festività, e tornerà in onda regolarmente a gennaio con ... Leggi su tpi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Theoggi non va in, il, cambio programmazione Rai 1 24 dicembre 2021oggi Thenon va in? Il talent di Rai 1 condotto da Antonella Clerici questa sera, 24 dicembre 2021, non viene trasmesso. Il? Il programma per questa settimana è andato ineccezionalmente ieri, giovedì 23 dicembre 2021, in prima serata. Oggi infatti è la Vigilia di Natale, e la programmazione di Rai 1 subirà notevoli cambiamenti, anche per lasciare spazio alla diretta della Messa di Veglia di Papa Francesco. Inoltre il programma di Antonella Clerici va in pausa per due settimane, durante queste festività, e tornerà inregolarmente a gennaio con ...

Advertising

AgenoreG : @Radio_Speaker @marycacciola Buon Natale Mary The Voice Cacciola!!! - ElenaColombini3 : Paolo Benedetti - “Meraviglioso” | Blind Auditions #5 |The Voice Senior ... - llaryssa : assistindo the voice e pensando nela - Aaron55969937 : RT @GRVNDESMCU: ne approfitto di ariana in tendenza per farvi vedere i miei outfit preferiti di the voice - castle_garett : @abc7breaking Cuomo in a Palpatine voice: “I am the senate!” -