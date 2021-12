The Book of Boba Fett: un nuovo teaser mostra il mondo del crimine in azione (Di venerdì 24 dicembre 2021) Disney+ ha condiviso un nuovo teaser della serie The Book of Boba Fett, lo show in arrivo su Disney+ il 29 dicembre. The Book of Boba Fett arriverà tra soli 5 giorni sugli shermi di Disney+ e un nuovo teaser regala delle brevi sequenze inedite della première dell'atteso show. Nel video si assiste infatti al tentativo del cacciatore di taglie di assumere il controllo del mondo criminale dopo la morte di Jabba, situazione che potrebbe essere più complicata rispetto al previsto, considerando il gran numero di scene d'azione presenti fin dai filmati promozionali del progetto della saga di Star Wars. La serie The Book of Boba ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 24 dicembre 2021) Disney+ ha condiviso undella serie Theof, lo show in arrivo su Disney+ il 29 dicembre. Theofarriverà tra soli 5 giorni sugli shermi di Disney+ e unregala delle brevi sequenze inedite della première dell'atteso show. Nel video si assiste infatti al tentativo del cacciatore di taglie di assumere il controllo delcriminale dopo la morte di Jabba, situche potrebbe essere più complicata rispetto al previsto, considerando il gran numero di scene d'presenti fin dai filmati promozionali del progetto della saga di Star Wars. La serie Theof...

