Terza dose vaccino, richiamo a 4 mesi: ipotesi via 10 gennaio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Via libera alla dose booster di vaccino anti-Covid dopo 4 mesi. Lo prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministeo della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe essere il 10 gennaio. “Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia della dose booster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19, sostenute dalla citata variante”, si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per “estendere gradualmente l’offerta del richiamo vaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la somministrazione della dose di richiamo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Via libera allabooster dianti-Covid dopo 4. Lo prevede la circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione del ministeo della Salute, Gianni Rezza. La data d’avvio, a quanto apprende l’Adnkronos Salute, potrebbe essere il 10. “Alla luce delle attuali evidenze sull’impatto epidemiologico correlato alla maggiore diffusione della variante B.1.1.529 (Omicron) e sulla efficacia dellabooster nel prevenire forme sintomatiche di Covid-19, sostenute dalla citata variante”, si legge nell’aggiornamento delle indicazioni di somministrazione, per “estendere gradualmente l’offerta delvaccinale e nel rispetto del principio di massima precauzione, si rappresenta che la somministrazione delladi...

