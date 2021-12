Terza dose vaccino Covid per tutti: come prenotare, quando e dove (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viene ridotto ulteriormente il periodo minimo per la somministrazione della Terza dose del vaccino Covid. Questa novità è stata introdotta con il Dl festività approvato durante il consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021. L’intervallo tra seconda dose e booster, che era già stato ridotto a novembre, passa quindi da 5 a 4 mesi. Dal 1° febbraio 2022, in base a quanto stabilito sempre dal Dl festività, verrà ridotta la durata del Green Pass ottenuto con la vaccinazione, che passerà da 9 a 6 mesi. Dal 22 novembre, inoltre, la possibilità di somministrazione della dose “booster” è stata estesa anche agli over 40, in base a quanto previsto dalla Circolare del Commissario straordinario per l’emergenza Covid, Figliuolo, inviata alle Regioni e Province autonome, “alla luce ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Viene ridotto ulteriormente il periodo minimo per la somministrazione delladel. Questa novità è stata introdotta con il Dl festività approvato durante il consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021. L’intervallo tra secondae booster, che era già stato ridotto a novembre, passa quindi da 5 a 4 mesi. Dal 1° febbraio 2022, in base a quanto stabilito sempre dal Dl festività, verrà ridotta la durata del Green Pass ottenuto con la vaccinazione, che passerà da 9 a 6 mesi. Dal 22 novembre, inoltre, la possibilità di somministrazione della“booster” è stata estesa anche agli over 40, in base a quanto previsto dalla Circolare del Commissario straordinario per l’emergenza, Figliuolo, inviata alle Regioni e Province autonome, “alla luce ...

