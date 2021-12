Terza dose – Studio inglese ‘azzarda’ che l’efficacia della dose booster diminuirebbe (forse) dopo appena 10 settimane (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un documento, che gli stesso autori raccomandano di prendere “con cautela” anche perché, se confermato da ulteriori studi sarebbe davvero disarmante. A quanto sembra infatti, la tanto raccomandata ‘efficacia’ della dose di richiamo, o booster, del vaccino, rispetto alla variante Omicron diminuisce del 15-25% dopo ’appena’ 10 settimane. Un calo inoltre che, a differenza dei casi di Delta, in questo caso invece si consuma con maggiore rapidità. Terza dose: lo Studio inglese che, se confermato, assicura una copertura di appena 10 settimane con la dose booster E’ quanto rivelerebbe uno ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 dicembre 2021) Un documento, che gli stesso autori raccomandano di prendere “con cautela” anche perché, se confermato da ulteriori studi sarebbe davvero disarmante. A quanto sembra infatti, la tanto raccomandata ‘efficacia’di richiamo, o, del vaccino, rispetto alla variante Omicron diminuisce del 15-25%’ 10. Un calo inoltre che, a differenza dei casi di Delta, in questo caso invece si consuma con maggiore rapidità.: loche, se confermato, assicura una copertura di10con laE’ quanto rivelerebbe uno ...

