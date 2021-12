Terza dose, Francia: “Meglio a tre mesi” (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Alta Autorità per la Salute (Has) in Francia ha raccomandato di ridurre a tre mesi l’intervallo tra le somministrazioni della seconda e della Terza dose del vaccino contro il Covid. E’ quanto si legge in un avviso pubblico, mentre il Paese è colpito dalla quinta ondata di contagi sulla spinta della variante omicron. Nella stessa nota le autorità sanitarie francesi hanno anche sollecitato la vaccinazione con la Terza dose degli adolescenti tra i 12 ed i 17 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Alta Autorità per la Salute (Has) inha raccomandato di ridurre a trel’intervallo tra le somministrazioni della seconda e delladel vaccino contro il Covid. E’ quanto si legge in un avviso pubblico, mentre il Paese è colpito dalla quinta ondata di contagi sulla spinta della variante omicron. Nella stessa nota le autorità sanitarie francesi hanno anche sollecitato la vaccinazione con ladegli adolescenti tra i 12 ed i 17 anni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

