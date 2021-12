Terza dose dopo 3 mesi in Francia e Germania. In Italia dopo 4 mesi (se Aifa dà l'ok) (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Authority sulla Salute francese ha dato il via libera alla somministrazione della Terza dose dopo tre mesi dalla seconda. Una decisione che arriva all’indomani del record assoluto di contagi da inizio della pandemia: le infezioni da covid hanno superato i 90mila nuovi casi in 24 ore sotto l’effetto della quinta ondata e della diffusione della variante omicron. Negli ultimi sette giorni, la media è stata di 61.274 casi. Il precedente record assoluto di 86.852 casi risaliva all’inizio di novembre 2020, al culmine della seconda ondata pandemica. La decisione della Francia è analoga a quella presa dalla Germania. La Commissione tedesca sui vaccini (Stiko) ha raccomandato di somministrare la Terza dose del vaccino contro ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 dicembre 2021) L’Authority sulla Salute francese ha dato il via libera alla somministrazione dellatredalla seconda. Una decisione che arriva all’indomani del record assoluto di contagi da inizio della pandemia: le infezioni da covid hanno superato i 90mila nuovi casi in 24 ore sotto l’effetto della quinta ondata e della diffusione della variante omicron. Negli ultimi sette giorni, la media è stata di 61.274 casi. Il precedente record assoluto di 86.852 casi risaliva all’inizio di novembre 2020, al culmine della seconda ondata pandemica. La decisione dellaè analoga a quella presa dalla. La Commissione tedesca sui vaccini (Stiko) ha raccomandato di somministrare ladel vaccino contro ...

