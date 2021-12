Terza dose 12-17enni, Costa: “Indicazione questione di giorni” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute) – Sulla Terza dose per la fascia 12-17 anni “attendiamo l’Indicazione da parte dell’Aifa”, l’Agenzia italiana del farmaco, “che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. La comunità scientifica sta lavorando e non appena avremo questa Indicazione dobbiamo farci trovare pronti per procedere alle somministrazioni. Credo sia questione di ore, al massimo di giorni”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, intervenuto oggi su Radio 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 24 dicembre 2021) Milano, 24 dic. (Adnkronos Salute) – Sullaper la fascia 12-17 anni “attendiamo l’da parte dell’Aifa”, l’Agenzia italiana del farmaco, “che potrebbe arrivare anche nelle prossime ore. La comunità scientifica sta lavorando e non appena avremo questadobbiamo farci trovare pronti per procedere alle somministrazioni. Credo siadi ore, al massimo di”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea, intervenuto oggi su Radio 24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Adnkronos : #Covid, Oms: “Non si esce da pandemia a colpi di booster”. - stanzaselvaggia : Per chi non riesce a prenotare la terza dose, soprattutto in Lombardia: andate negli hub senza prenotazione, in que… - sportface2016 : +++Stadi, capienza rimane al 75%. Obbligatoria mascherina FFP2, si discute su tamponi a chi non ha ricevuto la terza dose+++ #SerieA - chiaberger : @DM_Deluca Lo scarichi dopo la terza dose. Che c’è di strano? - jezzlieJ : RT @blinkhbdl: io cercando di evitare il covid e tutti i positivi di dicembre fino a che non faccio la terza dose -