Terremoto di magnitudo 4 | 3 in provincia di Catania

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Terremonto indi, a Motta Sant'Anastasia, ieri sera di4,3 alle 22.33. A questa prima scossa, riferisce l'Ingv, ne sono seguite molte altre non superiori a 2,8 di. In un'ora si sono registrate nove scosse ma al momento non ci sono segnalazioni di danni a persone o cose.