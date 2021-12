Tennis, i punti più belli del 2021: dalla volée di Paire alla magia di Alcaraz (VIDEO) (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il VIDEO dei punti più belli del 2021. La stagione Tennistica ha regalato tanti splendidi match e, di conseguenza, tanti colpi da stropicciarsi gli occhi. Dal passante spalle alla rete di Fucsovics ad una clamorosa volée di Paire, passando per il colpo dietro la schiena di Hurkacz ed una vera e propria magia del giovane Alcaraz. 5 minuti di filmato che gli appassionati di Tennis non potranno non apprezzare. In alto e di seguito il VIDEO completo. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 dicembre 2021) Ildeipiùdel. La stagionetica ha regalato tanti splendidi match e, di conseguenza, tanti colpi da stropicciarsi gli occhi. Dal passante spallerete di Fucsovics ad una clamorosadi, passando per il colpo dietro la schiena di Hurkacz ed una vera e propriadel giovane. 5 minuti di filmato che gli appassionati dinon potranno non apprezzare. In alto e di seguito ilcompleto. SportFace.

