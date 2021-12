Temptation Island, Valentina De Biasi torna sui social dopo il complicato parto della figlia Giulia: “Portata in terapia intensiva, ci è crollato il mondo addosso” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Valentina De Biasi e Oronzo Carinola sono diventati genitori da qualche settimana, e la loro misteriosa scomparsa dai social aveva fatto preoccupare i loro follower. dopo un lungo silenzio, iniziato con la nascita della loro primogenita, Giulia, Valentina finalmente è tornata a parlare sui social. L’ex volto di Temptation Island ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono interessate a lei e alla sua bambina. La De Biasi ha ammesso di essere stata troppo fragile per rispondere alle domande, ma soprattutto troppo preoccupata per lo stato di salute della nuova arrivata. La piccola è infatti nata prematura, ed è stata messa in salvo da un cesareo d’urgenza a causa ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021)Dee Oronzo Carinola sono diventati genitori da qualche settimana, e la loro misteriosa scomparsa daiaveva fatto preoccupare i loro follower.un lungo silenzio, iniziato con la nascitaloro primogenita,finalmente èta a parlare sui. L’ex volto diha voluto ringraziare tutte le persone che si sono interessate a lei e alla sua bambina. La Deha ammesso di essere stata troppo fragile per rispondere alle domande, ma soprattutto troppo preoccupata per lo stato di salutenuova arrivata. La piccola è infatti nata prematura, ed è stata messa in salvo da un cesareo d’urgenza a causa ...

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island Temptation Island, Oronzo e Valentina: 'Parto? Incubo, rischiato la morte' Valentina de Biasi e la sua piccola Giulia se la sono vista davvero molto, molto brutta. L'ex volto di Temptation Island ha raccontato nelle scorse ore, con qualche dettaglio in più, il calvario che ha vissuto con il suo recente parto. La primogenita della donna ha infatti rischiato di lasciarci le ...

'Alex Belli non ha provato nulla nei confronti di Soleil'/ Bonaccorsi 'Ha chiesto scusa davanti a tutti' Uno dei protagonisti esterni di questo trittico è stato anche il modello Simone Bonaccorsi , ex concorrente di Temptation Island Vip dopo essere stato paparazzato in atteggiamenti intimi con Delia ...

Temptation Island, spunta il retroscena: una famosa coppia pronta a partecipare? Anticipazioni Tv e News Temptation Island, Oronzo e Valentina: “Parto? Incubo, rischiato la morte” La De Biasi se l'è vista davvero brutta: la nascita della piccola Giulia si è trasformata in un incubo, ecco il doloroso racconto ...

Temptation Island: Alessandro Autera si sposa? Alessandro Autera si è fatto conoscere al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, programma al quale aveva preso parte con la sua ...

