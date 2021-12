Tempesta d' amore | anticipazioni 24 dicembre | i Saalfeld licenziano Erik?

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ad', Christoph e Werner si coalizzeranno controdopo aver scoperto che era in combutta con Ariane per truffarli sfruttando la costruzione dell'hotel termale. Ledi oggi della soap oper tedesca, venerdì 24, rivelano che i due vorrebbero licenziare Vogt, ma la Kalenberg si opporrà strenuamente. A questo punto, isi consulteranno e cercheranno di trovare insieme una soluzione alternativa al problema. Intanto,minaccerà Lars, senza nemmeno immaginare che sia Cornelius, e gli dirà che lo terrà d'occhio. Dal canto suo, Von Thalheim, dopo aver accolto l'appello di Selina, deciderà di rimanere in hotel e sarà convinto che la moglie provi ancora dei sentimenti per lui, nonostante sia prossima a convolare a nozze con ...