Telese Terme Bn | Due iniziative del Rotary Club Valle Telesina per il periodo natalizio | la spesa solidale e la giornata della prevenzione

Advertising

informazionecs : Telese Terme (Bn): Due iniziative del Rotary Club Valle Telesina per il periodo natalizio: la spesa solidale e la g… - ilvaglio1 : Telese Terme, tre appuntamenti con cinema e teatro gratis per i più piccoli #teleseterme #cinemamodernissimotelese… - ilvaglio1 : Telese Terme ammessa al finanziamento per l'ampliamento del progetto SAI #TeleseTerme #finanziamento… - PupiaTv : Telese Terme, trattore si ribalta: 66enne muore schiacciato - cronachecampane : Telese Terme, agricoltore travolto e ucciso dal trattore #cronacanapoli #UltimeNotizie #UltimeNotiziediCronaca -

Ultime Notizie dalla rete : Telese Terme

Tre i punti disponibili, tutti in: supermercato Sigma Corsini in Corso Trieste, ProShop in Viale Colombo e Pro Loco Telesia in Piazza Minieri. "Questa operazione " sottolinea Ciro Palma, .... Natale all'insegna della solidarietà e della prevenzione con le iniziative promosse dal Rotary Club Valle Telesina. 'La spesa che ti fa bene', è il progetto volto a raccoglie doni per ...TELESE TERME (Benevento) - Il Rotary Club Valle Telesina chiude il 2021 con due proposte organizzate per il periodo natalizio e che di certo, ancora una volta, saranno apprezzate perché dai connotati ...Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Rotary Club Valle Telesina: “Il Rotary Club Valle Telesina chiude il 2021 con due proposte organizzate per il periodo natalizio e che di certo, ancora ...