Taiwan | chiesta la rimozione della statua del leader nazionalista Chiang Kai-shek

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Oltre 400 attivistiesi hanno chiesto ladi unadi bronzo delKai-, situata in un memoriale in centro a Taipei a lui dedicato. I rappresentanti dei diritti umani hanno spiegato che l’iniziativa sarebbe funzionale a “promuovere la giustizia di transizione a” e “indurre una riflessione sul passatoantidemocratico dell’isola“. Chou Wan-yao, docente di storia all’università nazionale di, considera la petizione una manifestazione di sostegno ad un piano presentato lo scorso settembre dalla Commissione per la giustizia transitoria (Tjc) di Taipei, agenzia governativa indipendente che lavora con lo scopo di indagare la storia del partito conservatore Kuomintang. La Commissione ...

Ultime Notizie dalla rete : Taiwan chiesta

