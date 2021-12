Svolta nelle indagini sulla donna uccisa nel camper a Bassano | fermato il fidanzato

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) La Procura di Vicenza ha deciso di porre in stato di fermo, con l’ipotesi di reato di “omicidio aggravato”, Henrique Cappellari (28 anni),di Giulia Rigon latrovata morta nelin cui viveva con il suo compagno lo scorso 17 dicembre. L’uomo era stato già interrogato poco dopo il ritrovamento del corpo senza vita dellae lì aveva fornito una versione dei fatti che non sembra poter combaciare con i segni, le ferite e le ecchimosi trovate sul suo corpo. Per questo motivo, anche per evitare qualsiasi tentativo di fuga, ha deciso di emettere questo provvedimento. Giulia Rigon, lanelilSul corpo senza vita di Giulia Rigon, 31enne commessa di Asiago, sono state ritrovate ...