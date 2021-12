Super Green Pass obbligatorio per ristoranti e bar: le regole del nuovo decreto Covid (Di venerdì 24 dicembre 2021) Super Green Pass obbligatorio per ristoranti e bar. Cambiano (ancora) le regole in Italia per ciò che riguarda le disposizioni in materia di contrasto al Coronavirus. Ieri il Governo ha varato il nuovo decreto che ha reso più strette le misure a partire dal prossimo 30 dicembre, in particolare per ciò che riguarda l’uso del Super Green Pass. Leggi anche: nuovo decreto, tutte le misure: adesso anche per prendere un caffè al bar serve il Super Green Pass nuovo decreto Covid: le regole varate dal Governo Tra le ipotesi circolate prima della cabina di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 dicembre 2021)pere bar. Cambiano (ancora) lein Italia per ciò che riguarda le disposizioni in materia di contrasto al Coronavirus. Ieri il Governo ha varato ilche ha reso più strette le misure a partire dal prossimo 30 dicembre, in particolare per ciò che riguarda l’uso del. Leggi anche:, tutte le misure: adesso anche per prendere un caffè al bar serve il: levarate dal Governo Tra le ipotesi circolate prima della cabina di ...

Advertising

borghi_claudio : Ovviamente perfettamente inutile chiedermi cosa penso delle super iper restrizioni. Ero contrario al sistema del gr… - ilpost : Le mascherine saranno sempre obbligatorie all'aperto, in alcuni luoghi al chiuso e sui trasporti pubblici servirann… - Agenzia_Ansa : Alle 9.45 si riunisce la cabina di regia del Governo sulle misure contro il Covid-19, con la variante Omicron che s… - Bruttabertuccia : RT @ChaniAtreides80: ??Trovo vergognoso imporre il “mega green pass” o “super green pass + tampone” per l’accesso alle RSA. In pratica, se n… - avatar1dory : RT @itsmeback_: Super green pass al banco vale anche per gli Autogrill o anche stavolta i Benetton sono immuni? -