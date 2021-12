Stockhausen e il destino della Nuova Musica

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Laha mirato alla conclusione del periplo romantico, la cui azione entro e sul “negativo” porta con sé il principio di “esperienza” secondo quando ammoniva Nietzsche: “esperienza significa sempre, almeno mi pare, triste esperienza” (Al di là del bene e del male, p.101). Il 1953 è l’anno dei Kontra-Punkte di, venendo dopo lo stento del divisionismo - o puntillismo!, dimostrando quanto lo strutturalismo fosse la terra promessa. La concezione di, in quell’opera di irresistibile furore, mostrava la traccia insperata: la struttura, che non permetteva più il riconoscimento completo e netto dei rapporti intervallari e, men che mai, la loro memoria, imponeva un nuovo tipo di ascolto: “praeterfluit in praeteritum tempus imprimiturque memorie (Agostino, De ordine, 2,14), ascoltare ...