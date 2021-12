Stefano De Martino arriva lo straordinario annuncio: "Sono emozionato ma devo dirlo..." (Di venerdì 24 dicembre 2021) Stefano De Martino, con un post sul suo profilo social, annuncia (ufficialmente il conto alla rovescia) il lancio del suo nuovo Programma televisivo. Il Bar Stella, che prende il nome dallo storico locale del nonno del conduttore, questo sarà uno spettacolo dedicato ai ricordi di De Martino. Stefano De Martino proprio qualche sera fa, domenica 19 dicembre è stato ospite di Fabio Fazio per presentare proprio lo spettacolo Bar Stella - raccontando le origini della sua storia. Fazio non ha mancato però, di fare a Stefano delle domande sulla sua relazione con Belen Rodriguez e lui ha risposto in questo modo: ""A 23 anni, per l'ambizione che avevo, ero depresso al pensiero di essere solo l'ombra di qualcuno, volevo dimostrare che c'era di più. Ma forse non ho comunicato molto in quegli ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 24 dicembre 2021)De, con un post sul suo profilo social, annuncia (ufficialmente il conto alla rovescia) il lancio del suo nuovo Programma televisivo. Il Bar Stella, che prende il nome dallo storico locale del nonno del conduttore, questo sarà uno spettacolo dedicato ai ricordi di DeDeproprio qualche sera fa, domenica 19 dicembre è stato ospite di Fabio Fazio per presentare proprio lo spettacolo Bar Stella - raccontando le origini della sua storia. Fazio non ha mancato però, di fare adelle domande sulla sua relazione con Belen Rodriguez e lui ha risposto in questo modo: ""A 23 anni, per l'ambizione che avevo, ero depresso al pensiero di essere solo l'ombra di qualcuno, volevo dimostrare che c'era di più. Ma forse non ho comunicato molto in quegli ...

